2019/10/20 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع تنشر اسماء المتقدمين للتعيين في وزارة الإعمار وتحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لمقابلتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/20 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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