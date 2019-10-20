إنتر ميلان يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مثير على ساسولو

2019/10/20 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق إنتر ميلان فوزاً ثميناً ومثيراً على مضيفه ساسولو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “مابي” لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتمكن إنتر ميلان تحت قيادة أنتونيو كونتي من استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيه هزيمة من يوفنتوس في الجولة الماضية، وهي الاولى والوحيدة للفريق في بطولة الكالتشيو خلال الموسم الحالي.وبدأت الإثارة في المباراة مبكراً، وتحديداً بعد مرور أقل من دقيقتين على صافرة البداية، حيث نجح المهاجم الأرجنتيني المتألق لاوتارو مارتينيز في افتتاح باب التسجيل، ليؤكد مجدداً أنه واحد من أفضل المهاجمين في البطولة.وتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة بعد ربع ساعة فقط عبر بيراردي، لكن روميلو لوكاكو أحرز هدف التقدم للنيراتزوري مجدداً بحلول الدقيقة 38، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.وواصل إنتر ميلان هيمنته على المباراة، وعاد لاوتارو مارتينيز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للإنتر من ركلة جزاء أيضاً، وذلك بحلول الدقيقة 71 من عمر المباراة.وارتفعت الإثارة في الربع ساعة الأخيرة، حيث تمكن ساسولو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74 عن طريق ديوريتشيتش، كما أحرز جيريمي بوجا الهدف الثالث بعد 7 دقائق فقط.وتعرض إنتر ميلان لضغط كبير خلال الدقائق الأخيرة في ظل سعي ساسولو لتعديل النتيجة بتسجيل الهدف الرابع، لكن محاولاته باءت بالفشل في نهاية المطاف.ورفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 21 واستعاد فارق النقطة مجدداً مع يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد ساوسو عند النقطة السادسة وتراجع إلى المركز 15.انتهى

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