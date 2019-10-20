علاوي يكشف عن طريقة تمنح المتظاهرين

2019/10/20 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، اليوم الاحد، عن طريقة تمنح المتظاهرين "قوة لا تقهر" على حد قوله.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه تويتر: "لا ديمقراطية مع الاعتداءات على الناشطين والصحافيين والمنابر الاعلامية".مضيفاً: "وما يمنح المتظاهرين قوة لا تقهر هو الالتزام التام بالتعبير السلمي عن حقوقهم المشروعة مقابل التزام الحكومة التام بحمايتهم".



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