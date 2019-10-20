بالوثائق.. ورقة رئيس الوزراء اللبناني الاقتصادية لتلبية مطالب المتظاهرين

2019/10/20 | 15:36

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بغداد اليوم-بغداد

تداولت وسائل اعلام لبنانية، وثائق مسربة، لورقة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الاقتصادية لتلبية مطالب المتظاهرين.

وتضمنت الوثائق 24 نقطة يتباحث فيها الحريري مع الأطراف السياسية، ويتوقع طرحها امام المواطنين لتخفيف موجة الاحتجاجات.

وتفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس الماضي، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب"، لتدخل يومها الرابع.

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، الأحد، أن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها السبت المقبل، ستشهد إجراء التصويت على التعديل الوزاري الذي أرسله رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.





وقال الفتلاوي في حديث خص به (ب

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس المنبر العراقي أياد علاوي، الأحد (20 تشرين الأول 2019)، إنه لا ديمقراطية مع الاعتداءات على الناشطين والصحفيين والمنابر الإعلامية.





وذكر علاوي في تغريدة على تويتر، أنه "من حق الشعب العراقي أن يعلم عبر اللجن

بغداد اليوم-بغداد

حذر النائب عن تحالف القوى العراقية، الأحد، من انفجار شعبي لارتكاب الحكومة اعتقالات ضد الصحفيين والمحامين والناشطين.

وقال الدهلكي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحكومة وضعت نفسها في خانة خداع الشعب والراي ألعام ففي الت

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