حسناء لبنانية تبهر الجميع برقصها على لحن الثورة في تظاهرات بيروت.. شاهد بالفيديو

2019/10/20 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أظهر مقطع فيديو حسناء لبنانية ترقص مع مجموعة شباب، الرقصة اللبنانية الشعبية، في تظاهراتهم وسط العاصمة بيروت.

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