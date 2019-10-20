الرئيس الفلسطيني يقلد سفيرة العراق في الاردن وفلسطين وسام القدس

2019/10/20 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، عن تقليد الرئيس افلسطيني محمود عباس لسفيرة العراق في الاردن وفلسطين صفية السهيل "وسام القدس"، لجهودها في تعزيز العلاقات العراقية – الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قلد سفيرة جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين صفية طالب السهيل وسام القدس من نجمة القدس لجهودها في تعزيز العلاقات بين العراق وفلسطين".

واضافت "إذ عبر عباس خلال مراسم التقليد التي أجريت في مقر إقامته بعمّان، عن تثمينه للدور الذي لعبته السفيرة السهيل في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعم القضية الفلسطينية ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله، خلال فترة عملها سفيرة غير مقيمة للعراق لدى دولة فلسطين".

وبينت ان "السهيل عبرت عن شكرها لهذا التكريم الذي يأتي بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها سفيرة للعراق لدى المملكة الأردنية وفلسطين، والتأكيد على أن موقف العراق الرسمي والشعبي يصب دائما في صالح القضية الفلسطينية وحقوق شعبه المشروعة"، لافتة الى "التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية والتي توجت بزيارات رسمية عالية المستوى آخرها زيارة وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه".

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