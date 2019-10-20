الاعلام اللبناني: ورقة الحريري الاصلاحية تتضمن خفض رواتب الوزراء والنواب 50%

2019/10/20 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الاحد، عن مضامين الورقة الاقتصادية التي يناقشها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الأطراف السياسة.

وقالت ان الورقة الإصلاحية تضمنت عددا من الإجراءات الاقتصادية، التي تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني، بعد 4 أيام من احتجاجات مستمرة وحاشدة، اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية وللمطالبة باستقالة الحكومة.

ونقل تلفزيون الميادين اللبناني تفاصيل الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء في الورقة، وتضمنت "خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 %، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 %، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية".

كما شملت الورقة "وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام".

أيضا شملت الورقة "إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة".

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