الحزب الشيوعي اللبناني - بيان المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني

2019/10/20 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اللبناني انها انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول، انتفاضة شعبنا الكبرى التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها من قبل.انها انتفاضة وطنية على امتداد مساحة الوطن من شماله إلى جنوبه مروراً بالجبل وبيروت والبقاع، متجاوزاً الانقسامات الطائفية والانتماءات المذهبية ومتمسكاً بحقوقه ومطالبه.في هذا المجال يحيي الحزب الشيوعي اللبناني جماهير المتظاهرين وصمودهم وشجاعتهم في تصعيد المواجهة الشعبية التي تعكس إرادة شع......

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