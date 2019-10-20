2019/10/20 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور لمحة عن المزارات من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) مقدمة : 1 ـ يقصد بها القبور التي كانت مقصداً للزيارة من أفواج الناس طلباً للتوسل والتبرك والمدد .ولقد ارتبطت المزارات ورواجها في العصر المملوكي بازدهار التصوف وسيطرته على الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية بحيث دارت الحياة المملوكية حول المزارات ، ومن الطبيعي حينئذ أن تكتب عن المزارت مؤ......

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