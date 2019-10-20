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#أحمد صبحى منصور - لمحة عن المزارات


#أحمد صبحى منصور - لمحة عن المزارات
2019/10/20 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور لمحة عن المزارات من ف3 : الكتابة عن المزارات:من ج 1 :( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) مقدمة : 1 ـ يقصد بها القبور التي كانت مقصداً للزيارة من أفواج الناس طلباً للتوسل والتبرك والمدد .

ولقد ارتبطت المزارات ورواجها في العصر المملوكي بازدهار التصوف وسيطرته على الحياة الدينية والعلمية والاجتماعية بحيث دارت الحياة المملوكية حول المزارات ، ومن الطبيعي حينئذ أن تكتب عن المزارت مؤ......

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