ضياء الشكرجي - بيان تظاهرة 25 تشرين الأول 1/3

2019/10/20 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي يوم الخميس الماضي وصلني على الـ WhatsApp منشور أو بيان صادر موقع باسم «انتفاضة تشرين - 25/10/2019»، ويبدو إنه صادر من قيادة الحراك الشعبي الشبابي، أو إحدى قياداته، في حال تعددها، وربما يكون معبرا عن مبادرة شخصية.وقد استهل البيان بالعبارة الآتية: «تظاهراتنا بعد زيارة الأربعين ستكون مطالبها ليست خدمية، لأن الخدمات واجب مفروض على الدولة توفيرها، وهذا أبسط حقوق المواطن.»، مما ينم عن قدر كبير م......

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