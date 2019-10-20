سمير ذلك الجسر الإنساني الكبير

2019/10/20 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بركات العيسى تلك الطفلة الصغيرة النائمة على كتف هذا الشاب ، كان من الممكن أن تكون صورة عادية لأب يحمل طفلته وهم عائدون منتصف ليلة نهاية الاسبوع من إحدى مصائف كوستان الشهيرة ، ونامت الطفلة على كتف والدها بعد أن ارهقها اللعب في المسبح المخصص للأطفال .هذه ليست الحقيقة ،فوجه سمير لا يقرأ …

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