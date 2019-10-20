المرور تمدد فترة المحاسبة على إجازات السوق حتى مطلع كانون الأول المقبل

2019/10/20 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة اليوم الأحد، تمديد فترة المحاسبة على إجازات السوق حتى مطلع كانون الأول المقبل.

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