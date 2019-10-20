وزير الداخلية: تخصيص قطعة أرض سكنية في البصرة لتوزيعها بين المنتسبين الأمنيين

2019/10/20 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الأحد، تخصيص قطعة أرض سكنية لتوزيعها بين المنتسبين الأمنيين في محافظة البصرة.

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