عقارات الدولة تعلن توزيع سندات أربعة آلاف قطعة أرض في البصرة

2019/10/20 | 16:38

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أوضح مجلس محافظة ديالى، الأحد (20 تشرين الأول 2019)، قرار إعفاء بعض مدراء الوحدات، قائلاً إنهم "حاولوا القيام بإجراء انقلابات بيضاء".





وقال رئيس المجلس علي الدايني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوى متنفذ

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر في مديرية صحة البصرة، الأحد، 20 تشرين الأول، 2019، باحتجاز عامل بنغالي يشتبه بإصابته بـ ’’إنفلونزا الطيور’’ في مستشفى وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم عتقال عامل

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة، الاحد، عن ضبط مواد غذائية عائدة إلى وزارة التجارة غير مخصصة للبيع، وأخرى مغشوشة في محافظتي ديالى وذي قار.

وذكرت الدائرة أن "ملاكاتها في مكتب تحقيق ديالى تمكنت من ضبط (25) طناً من

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