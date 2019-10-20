موفق الربيعي من جديد وبتصريح خارج المألوف: مخطط غزو العراق مسيحي متصهين بين واشنطن وتل أبيب.. شاهد

2019/10/20 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن الوطني العراقي السابق، موفق الربيعي، إن مخطط غزو العراق مسيحي متصيهن بين واشنطن وتل أبيب.وذكر الربيعي ذلك خلال مقابلة له مع التلفزيون العربي، أن، “المخطط الأساسي لغزو العراق كان من المسيحية المتصهينة في أميركا واكتشفنا ذلك في وقت متأخر”.مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي: المخطط الأساسي لغزو العراق […]

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