الشمري وتولر يبحثان تطورات العمليات العسكرية في سوريا

2019/10/20 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، تطورات العمليات العسكرية في سوريا.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الشمري بحث مع تولر خلال استقباله في مقر الوزارة اليوم الاحد، اخر تطورات الوضع الامني خاصة ما يتعلق بالعمليات العسكرية الجارية في سوريا".انتهى

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