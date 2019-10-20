2019/10/20 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة خطوة برس، جدول توزيع للوحات المرورية لبغداد والمحافظات.وستباشر مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات بطباعة لوحات التسجيل لكافة المركبات وصنوفها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول توزيع للوحات المرورية لبغداد والمحافظات وكالة خطوة برس.

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