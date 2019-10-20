2019/10/20 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة خطوة برس، وثيقة صادرة من وزارة المالية تتضمن تخصيص رواتب لـ 108 الاف و482 عسكريا من المفسوخة عقودهم.وسبق أن حددت وزارة الدفاع موعداً اخيراً لاستقبال المفسوخة عقودهم، وهو يوم الاربعاء الموافق 30 – 10 – 2019.وأدناه نص الوثيقة:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تكشف تفاصيل رواتب العسكريين المفسوخة عقودهم “وثيقة” وكالة خطوة برس.

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