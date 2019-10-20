معاونية الدعم اللوجستي تعلن تفاصيل الخدمات التي قدمتها لزوار الأربعينية

2019/10/20 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت معاونية الدعم اللوجستي التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن تفاصيل خطتها التي نفذتها في زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكدة أن جميع كوادرها ومعداتها استنفرت لتوفير سبل الراحة والخدمة للزوار.

وقالت المعاونية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "معاونية الدعم اللوجستي استنفرت جميع كوادرها ومعداتها وسعت لتوفير كل سبل الراحة لخدمة زوار الامام الحسين علية السلام منذ دخول اول زائر الى خروج اخر زائر".

وأضاف، أن "المعاونية وفرت 418 عجلة لنقل الزوار وزعت كالتالي: 150 شاحنة نقل و100 سيارة نوع (كوستر) و30 عجلة حوضية وقود و50 حوضية ماء و30 عجلة نوع (قلاب) وشفل عدد 8 ورافعة انارة عدد ٣ وانقاذ عجلة عدد ٦ وكرين ٥٠ طنا عدد ٦ وكرين هياب عدد 4 وعجلة مختلف الاحجام عدد ٣٠ وعجلة ورشة صيانة عدد ٣٠".

واوضح أن "مساحة العمل شملت المنافذ التالية: البصرة الشلامجة، العمارة شيب، الكوت زرباطية، ديالى المنذرية والمحاور التالية بابل الشوملي بغداد الحسينية سامراء المقدسة الكاظمية المقدسة النجف الاشرف كربلاء المقدسة".

وتابع، ان "المعاونية أسهمت ايضا بثلاثة مواكب خدمية في كربلاء المقدسة ومواكب اخرى في جميع المنافذ لخدمة الزائرين، فضلا عن انشاء معمل ثلج بطاقة انتاجية تصل إلى ٨٤٠ قالب في اليوم وفتح أربعة مراكز إيواء الزائرين"، مشيرا إلى "توفير المعاونية اللوجستي لمياه الوضوء الوقود (بنزين - كاز) للعجلات الخاصة بالحشد وايضا العجلات المدنية التي تعمل لخدمة الزائرين، بالاضافة الى تخصيص آليات لاعمال التنظيف بعد انتهاء الزيارة بالتعاون مع بلدية كربلاء".

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