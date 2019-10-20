اتحاد كرة اليد يحدد الاول من الشهر المقبل موعدا لانطلاق الدوري

2019/10/20 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الاحد، عن تحديد موعد انطلاق الدوري يوم الجمعة الاول من تشرين الثاني.

وقال رئيس الاتحاد سلام عواد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "جدول مباريات الدوري للمرحلة الأولى سيوزع وينشر في اليومين المقبلين متمنيا ان يشهد الدوري تنافسا بين الفرق كما حصل في الموسم السابق".

واضاف "من المعلوم أن 12 فريقا سيشارك في الدوري العراقي الممتاز، تلعب بنظام الدوري من مرحلتين( ذهاب واياب) وهي (الشرطة والجيش وكربلاء و ديالى وبلدية البصرة والسليمانية والمسيب والفتوة والكوت والطلبة والدغارة والخليج العربي )".

وتابع "وكانت أندية الكرخ والنجف قد أعلنت انسحابها من الدوري في وقت سابق بسبب الضائقه المالية وتم تصعيد فرق الدغارة والخليج العربي بديل لهم".

وبين "يعتبر فريق الشرطة بطل الدوري للموسم السابقة من الفرق المرشحة بقوة للاحتفاظ بدرع الدوري لمايمتلكه من كادر تدريبي رائع ونجوم المنتخب الوطني".

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