آلاف العراقيين يهتفون ضد الفساد في ذكرى أربعينية الحسين بكربلاء

2019/10/20 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة إحياء ذكرى أربعينية الحسين في كربلاء، خرج آلاف العراقيين السبت إلى الشوارع ورددوا هتافات مناهضة للفساد، وذلك استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر إلى مواصلة الحراك الاحتجاجي الذي أسفرعن مقتل أكثر من مئة شخص.

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