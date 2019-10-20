ارتفاع غير مسبوق في بدلات إيجارات المحال التجارية بمحافظة بابل | تقرير

2019/10/20 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد مستأجرو محال الحي الصناعي بمحافظة بابل رفع دائرة البلدية بدلات الايجار كل سنة، غير آخذة بعين الاعتبار الركود الاقتصادي الذي تمر به المحافظة، ما يزيد من الاعباء الملقاة على عاتقهم.

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