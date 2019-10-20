الصدر في تغريدة اللمحة للثوار: شقوا عباب البحر وخوضوا في موجه

2019/10/20 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق نشرزعيمالتيارالصدري،مقتدىالصدر،تغريدةلهتحتعنواناللمحة،فيإشارةإلىالثوار.وقالالصدرفيتغريدته،“لقدولجتفيبحرلجي..ومخرتبسفينتيعبابالبحرواستخرجتبعضجواهره..حتىوصلتلساحلكنتارومهولشاطئامانكنتاتمناه“.‏وأضاف،“فشيدتفنارالاصلاحليشعضوءهفينيردربالثوار،فشقواعبابالبحروخوضوافيموجه“.

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