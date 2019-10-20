وزارة الداخلية تخصص قطع اراضي لمنتسبي القوات الأمنية في البصرة

2019/10/20 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن وزير الداخلية ياسين الياسري، الأحد، تخصيص قطع اراضي لمنتسبي القوات الامنية في البصرة.وقال الياسري، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنه “سيتم توزيع قطعة ارض سكنية لمنتسبي القوات الامنية في البصرة”.وبين، أنه “تم تحديد مساحة 3 دونم في المحافظة بالتنسيق مع المحافظة”، داعياً “المحافظين إلى تطبيق نموذج توزيع الأراضي على منتسبي القوات الأمنية كما حصل في البصرة”.

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