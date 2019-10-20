استقالة مدير عام صحة بابل.. والمحافظ يعين بديلاً عنه

2019/10/20 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقدم مدير عام صحة بابل حيدر الأسدي، الاحد، استقالته من منصبه.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن مدير عام صحة بابل الدكتور حيدر الأسدي قدم استقالته من منصبه.وبين، أن محافظ بابل أصدر أمراً بتعيين المعاون الإداري في رئاسة صحة بابل الدكتور محمد قحطان بديلاً عنه.

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