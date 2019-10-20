وزير العمل يعلن توجه الوزارة لتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بمنح مستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة اراضٍ سكنية

2019/10/20 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، اليوم الأحد، ان الوزارة تتوجه لتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بمنح مستفيدي الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات أراض سكنية.

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