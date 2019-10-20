في أربعينية الإمام الحسين، المكون الإيزيدي يشارك الشيعة احزانهم

2019/10/20 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أبناء المكون الايزيدي في بعشيقه يشاركون إخوانهم الشيعة في أربعينية الإمام الحسين(ع) وبمعية رجال الدين الأفاضل والمجلس الإجتماعي الايزيدي في بعشيقه ومركز لالش بعشيقه والوجهاء ورؤساء العشائر ومختاري بعشيقة، حيث شاركوا في مراسيم اربعينية الإمام الحسين(ع) في مرقد الإمام رضا(ع) وتم استقبال الوفد الزائر بحفاوة وترحيب كبيرين وتخلل الزيارة …

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