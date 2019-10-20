وزير داخلية إقليم كردستان: نتوقع وصول موجات نزوح جديدة من شمال شرقي سوريا

2019/10/20 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، عن توقعات بوصول موجات نزوح جديدة من اللاجئين الى الإقليم، من مناطق التوتر في شمال شرقي سوريا.

وأكد أحمد في مؤتمر صحفي مشترك، مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى العراق “مارتا رويداس”، أعقب اجتماع للطرفين ناقشا خلاله أوضاع اللاجئين، أكد ان الإقليم استقبل لغاية الآن نحو خمسة آلاف لاجئ، من شمال شرقي سوريا، مستدركا ان استمرار الأوضاع الحالية، وتواصل القصف والقتال في بعض المناطق، على الرغم من اعلان اتفاق لوقف اطلاق النار، بين تركيا والقوات الكردية، سيؤدي الى نزوح نحو مئتين وخمسين الف شخص الى الإقليم.

من جهتها أكدت “رويداس” ان الأوضاع الحالية في مناطق شمال شرقي سوريا، ستؤثر على الأوضاع الإنسانية، مما سيؤدي الى نزوح لأهالي تلك المناطق الى إقليم كردستان، مبينة ان للإقليم تاريخا وتجربة جيدة، في التعامل مع الملفات الإنسانية للنازحين واللاجئين.

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