2019/10/20 | 17:23

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الخارجية: العراق معني بتسلم الدواعش العراقيين وغير معني بالارهابي

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الخارجية: العراق معني بتسلم الدواعش العراقيين وغير معني بالارهابيين الأجانب

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