2019/10/20 | 17:34

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الخارجية: العراق غير معنيّ بالإرهابيّين الأجانب الذين قاموا بعمليّات إرهابيّة خارج البلاد

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