الخارجية: العراق غير معنيّ بالإرهابيّين الأجانب الذين قاموا بعمليّات إرهابيّة خارج العراق وعلى دولهم أن تتكفل بهم

2019/10/20 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، اليوم الأحد، أن العراق غير معنيّ بالإرهابيّين الأجانب الذين قاموا بعمليّات إرهابيّة خارج العراق، وعلى دولهم أن تتكفل بهم .

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