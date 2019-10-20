2019/10/20 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة ممثل رئيس مجلس الوزراء في اللجنة الوزارية لتنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظة بابل محمد هاشم العاني، اليوم الأحد، إطلاق التخصيصات المالية للمشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يوجه بإطلاق التخصيصات المالية لمشاريع بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يوجه بإطلاق التخصيصات المالية لمشاريع بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).