تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة مانشستر يونايتد .. صدمة بشأن صلاح

2019/10/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيلة الردز الرسمية لمواجهة مانشستر يونايتد فيديربي شمال غرب إنجلترا على ملعب أولد ترافورد مسرح الأحلام ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستبعد الألماني يورجن كلوب مهاجمه المصري محمد صلاح من قائمة ليفربول الأساسية والاحتياطية، بسبب الإصابة التي تلقاها الأخير في مباراة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي.وحملت تشكيلة ليفربول الرسمية خبراً ساراً للغاية بعودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر أساسياً من جديد بعد غياب طويل منذ بداية الموسمبسبب الإصابة التي ضربته أمام نوريتش سيتي منذ حوالي شهرين.وشهدت تشكيلة ليفربول أيضاً عودة قلب الدفاع الكاميروني جويل ماتيب مرة أخرى بعد غيابه عن آخر لقائين للردز قبل التوقف الدولي ضدريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا وأمام ليستر سيتي في البريميرليج.إليكم تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة مانشستر يونايتدحراسة المرمى : أليسون بيكرخط الدفاع : ألكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسونخط الوسط : فابينيو، فينالدوم وجوردان هيندرسونخط الهجوم : ماني، أوريجي وفيرمينو.انتهى

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