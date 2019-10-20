كردستان تستقبل 5 الاف لاجئ سوري وتترقب المزيد

2019/10/20 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل :الفرات نيوز} توقع وزير الداخلية إقليم كردستان ريبر احمد، اليوم الأحد، أن يستقبل الإقليم مزيداً من اللاجئين السوريين الفارين من تدهور اوضاع مناطقهم في اعقاب الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

ومنذ الهجوم التركي الذي دخل يومه العاشر، فر عشرات الالاف من المدنيين في رأس العين وتل ابيض ومحيطهما الى العمق، فيما لاذ آخرون بإقليم كردستان.وقال ريبر احمد في مؤتمر صحفي مشترك عقد باربيل مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى العراق مارتا رويدس" نتوقع نزوح موجة اخرى من اللاجئين الى الإقليم نتيجة الوضع المتدهور في سوريا".واضاف، أن" اقليم كردستان استقبل نحو خمسة آلاف لاجئ من بدء الهجوم التركي"، داعياً الاسرة الدولية الى" تقديم مزيد من المساعدات".من جانبها رجحت الممثلة الاممية أن يتدفق اللاجئون الى الاقليم.



وقالت إن" المنظمة الدولية ستبذل جهداً لمساعدة الإقليم لإيوائهم في المخيمات".وقال وزير الداخلية إن" حكومة كردستان وجهت بضرورة مساعدة اللاجئين وفتح المخيمات لهم لكنها تواجه تحديات في الموارد".انتهى

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