الديوانية تعلن توزيع مليار دينار كتعويضات للمتضررين من الفلاحين وتوجه طلباً إلى بغداد

2019/10/20 | 17:40

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الاحد، نحو "مليار دينار" كوجبة أولى تعويضات للمتضررين من مزارعي وفلاحي المحافظة.

وقال الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "وزعنا ما يقارب مليار دينار كوجبة أولى تعويضات للمتضررين من المزارعين والفلاحين"، مضيفا "وسنطالب الحكومة المركزية بتوفير الغطاء المالي لكافة المستحقات المتبقية للفلاحين ".

وطالبت المرجعية الدينية في وقت سابق، بمساعدة المزارعين لتجاوز ما وصفته بـ"المرحلة الصعبة" وضمان رعاية دول الجوار لحصص العراق من الماء.

وقال ممثل المرجعية الدينية، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة من داخل الحرم الحسيني، إن "أزمة المياه أدت الى تراجع الواقع الزراعي"، مطالبا الحكومة على "مساعدة المزارعين لتجاوز المرحلة الصعبة".

وشدد على "ضمان رعاية دول الجوار لحصص العراق من الماء".

بغداد اليوم- البصرة

أعلن مدير عقارات الدولة احمد الربيعي، اليوم الاحد، توزيع أربعة الاف سند لقطع الأراضي المخصصة لابناء محافظة البصرة يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا بالوقت ذاته توزيع العدد نفسه على الشرائح المستحقة في محافظة الديوانية يوم غد الاثنين.

بغداد اليوم- ديالى

تحدث مجلس محافظة ديالى، الأحد (20 تشرين الأول 2019)، عن قوى سياسية متنفذة حاولت القيام "بانقلابات بيضاء".





وقال رئيس المجلس علي الدايني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوى متنفذة كانت تسعى الى اجراء تغ

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر في مديرية صحة البصرة، الأحد، 20 تشرين الأول، 2019، باحتجاز عامل بنغالي يشتبه بإصابته بـ ’’إنفلونزا الطيور’’ في مستشفى وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم عتقال عامل

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