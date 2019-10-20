حمدى عبد العزيز - تحية إلى الشعب اللبنانى ، وتحية إلى كل شعوب المنطقة العربية ..

2019/10/20 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز أحترم الشعب اللبنانى ، وأحترم إرادته ..وأتضامن مع حقه فى التظاهر ، وكذلك حق كل شعوب المنطقة العربية فى التظاهر السلمى المدنى الديمقراطى ، وفى رفض الشعب اللبنانى لهيمنة الرؤوس الطائفية للرأسمالية اللبنانية التابعة على الحكم ، بل وحقه فى النضال العام من أجل تصفية ظاهرة هيمنة أباطرة الطوائف على المجتمع اللبنانى ، وبناء نظام حكم علمانى لايقوم على المحاصصات الطائفية ، ولا حتى إشتراط استئذان المرجعي......

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