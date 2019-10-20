القيادات الأمنية تعلن الموقف النهائي لزيارة الاربعين

2019/10/20 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، الاحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الامام الحسين، بخبرة ومهنية عالية المستوى وبدون اي خرق امني.

وقال الزويني في مؤتمر حضره مراسل “كلكامش برس”، اننا “وتحت اشراف ومتابعة ودعم وزير الداخلية الفريق ياسين طاهر الياسري، أعددنا خطة أمنية مشتركة ومحكمة مع قيادة عمليات الفرات الاوسط والحشد الشعبي وجميع الاجهزة الأمنية والاستخباراتية بالاضافة إلى القوة الجوية العراقية، حيث تكللت بالنجاح العالي بعد توفير المناخ الامني المناسب لاكثر من 16 مليون زائر من ضمنهم 4 ملايين زائر عربي واجنبي من مختلف أنحاء العالم فضلا عن 11350 موكب حسيني”.

وأضاف الزويني أن “الخطة الامنية هذا العام تميزت بمرونة وانسيابية عاليه بالاضافة الى تنفيذ عمليات استباقية ناجحة، مشيداً بالزائرين واصحاب المواكب الحسينية على تعاونهم الكبير مع القوات الامنية ووعيهم الأمني العالي من خلال التزامهم بالارشادات والوصايا الأمنية الصادرة من وزارتي الداخلية والدفاع”.

موجهاً الزويني شكره وتقديره وعرفانه لكل من ساهم في انجاح الزيارة المليونية الخالدة وبدون استثناء مؤكداً على اضافة هذا النجاح الباهر الى سجل النجاحات الحافل بالإنجازات والانتصارات التي تحققت في استتباب الأمن ونهديه الى ارواح شهداء الوطن والمقدسات.

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