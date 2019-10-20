جزيرة الخالدية في الأنبار تعاني واقعا زراعيا مريرا ودائرة الزراعة تلتزم الصمت | تقرير

2019/10/20 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعاني فلاحو جزيرة الخالدية التابعة لمحافظة الانبار من اهمال دائرة الزراعة لأراضيهم وعدم توفيرها ابسط الاحتياجات لهم من حيث صعوبة ايصال المياه إلى الحقول وعدم توفر الأسمدة والآلات الزراعية.

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