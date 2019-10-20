بالصور... التحاق المنتسبين المفسوخة عقودهم في الشرطة الاتحادية

2019/10/20 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن التحاق المنتسبين العائدين للخدمة بعد تنسيبهم الى الفرقة الثالثة.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "تم التحاق المنتسبين العائدين الى الخدمة بعد اصدار الامر الاداري بتنسيبهم الى قيادة الفرقة الثالثة شرطة اتحادية من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية".

واضافت "حبث تم تأهيلهم في مدرسة التدريب الاساس في النعمانية".

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