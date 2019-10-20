الصدر: شقوا عباب البحر وخوضوا في موجه

2019/10/20 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الى "شق" عباب البحر والخوض فيه.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر واطلعت "الغد برس" عليها " لمحة..



لقد ولجت في بحر لجي..



ومخرت بسفينتي عباب البحر واستخرجت بعض جواهره..



حتى وصلت لساحل كنت ارومه ولشاطئ امان كنت اتمناه".

واضاف "فشيدت فنار الاصلاح ليشع ضوءه فينير درب الثوار..



فشقوا عباب البحر وخوضوا في موجه..



بسم الله مجريها ومرسيها".

لمحةلقد ولجت في بحر لجي..



ومخرت بسفينتي عباب البحر واستخرجت بعض جواهره..



حتى وصلت لساحل كنت ارومه ولشاطئ امان كنت اتمناهفشيدت فنار الاصلاح ليشع ضوءه فينير درب الثوار..



فشقوا عباب البحر وخوضوا في موجه..



بسم الله مجريها ومرسيهامقتدى الصدر— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

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