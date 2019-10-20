2019/10/20 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات ب‍وزارة الشباب والرياضة، طالب الموسوي، جاهزية ملعب البصرة الدولي لمباراة العراق وإيران ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.المباراة ستقام على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من تشرين الثاني المقبل وبعدها بخمسة ايام سيواجه العراق منتخب البحرين في الجولة السادسة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة جاهزة لاستضافة مباراة العراق وإيران وكالة خطوة برس.

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