ماكغورك: تركيا سهلت دخول 40 ألف «إرهابي» من داعش إلى سوريا

2019/10/20 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كشف المبعوث السابق للرئيس الأميركي، لشؤون التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” #بريت_ماكغورك، عن أن تركيا قامت بتسهيل انتقال الآلاف من مقاتلي التنظيم المتشدد إلى سوريا.وأوضح ماكغورك […]

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