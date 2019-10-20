ماكغورك: تركيا سهلت دخول 40 ألف إرهابي الى سوريا

2019/10/20 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجَه المبعوث السابق للرئيس الأميركي، إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك، اتهامات لتركيا، بشأن تسهيلها انتقال مقاتلي داعش الى سوريا.

وأوضح ماكغورك في تصريح، انه يؤكد من منطلق توليه رئاسة الحملة ضد تنظيم داعش الارهابي، ان أربعين الف إرهابي، منتمين لأكثر من مئة وعشرة بلدان، دخلوا سوريا عبر الحدود التركية، بسبب عدم قيام الأخيرة بإغلاق حدودها، والادعاء بأنها لا تستطيع فعل ذلك، مستدركا بالقول، إن تركيا قامت ببناء الجدران العازلة، وإغلاق الحدود عندما سيطرت القوات الكردية على جزء من الحدود.

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