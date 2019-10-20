2019/10/20 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعفاء اللواء سعد معن من منصب الناطق باسم الداخلية وتكليف العميد خالد المحنا بديلاً عنه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعفاء اللواء سعد معن من منصب الناطق باسم الداخلية وتكليف العميد خالد المحنا بديلاً عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).