عمليات نينوى: 329 عائلة سورية دخلت العراق عبر المحافظة

2019/10/20 | 18:11

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بغداد اليوم _ نينوى

اعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، اليوم الاحد، دخول 329 عائلة سورية إلى العراق، ونقلها إلى مخيمات في إقليم كردستان.

وقال الزوبعي في بيان، إن "329 عائلة سورية نازحة نقلت جميعا، بعد دخولها محافظة نينوى، إلى قضاء برده رش في إقليم كرستان".

وأشار قائد عمليات نينوى، إلى إسكان تلك العوائل في "مخيمات مخصصة لإيوائها وتقديم المساعدات والدعم لها".

وأطلقت القوات التركية يوم الأربعاء 9 تشرين الأول الجاري، عملية عسكرية تستهدف قوات وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين إلى النزوح من المناطق المشمولة بالعملية، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن تعلن أنقرة وواشنطن التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار.

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، استحصال الموافقات الرسمية على نشر فوج قتالي من الجيش في اكبر ناحية حدودية مع ايران شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه

بغداد اليوم _ كربلاء

اعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية في المحافظة، فيما أشار إلى مشاركة 16 مليون زائر، بينهم 4 ملايين عربي وأجنبي، في مراسم الزيارة.

وقال زويني في بيان

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، حصيلة القصف التركي على الأراضي العراقية خلال العام الحالي، فيما أكد شمول مدارس ومستشفيات بهذا القصف.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، خلال تصريحات صحفية

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