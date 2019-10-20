سفارة العراق لدى الرياض تبحث مع مسؤولين سعوديين ملفات مهمة من بينها معبر عرعر

2019/10/20 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق بحث السفير العراقي لدى الرياض، قحطان طه خلف ، مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ورئيس المجلس التنسيقي عن الجانب السعودي التوقيتات المناسبة لافتتاح معبر عرعر بين البلدين.وقالت سفارة جمهورية العراق في الرياض، بتغريدة على تويتر، إن، “السفير قحطان طه خلف يرافقه السكرتير اول مهدي عبد الله محل، بحث مع ماجد القصبي وزير […]

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