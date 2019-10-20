دمشق: القوات الأمريكية تنقل زوجات “الدواعش” من داخل مخيم الهول شرق الحسكة

2019/10/20 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أوردت وكالة سانا، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية تنقل نساء من زوجات عناصر تنظيم “داعش” من داخل مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.وأشارت الوكالة إلى أن “عملية النقل تتزامن مع تحليق مكثف لحوامات الاحتلال في أجواء المخيم”، الذي أنشأته “قوات سوريا الديمقراطية” خلال معارك خاضتها ضد مسلحي داعش في المنطقة،

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