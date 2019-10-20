صحة البصرة تنفي استقبال مريض بنغالي الجنسية يحمل فايروس انفلونزا الطيور الى احد مستشفياتها

2019/10/20 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت دائرة صحة البصرة، اليوم الاحد، استقبال مريض بنغالي الجنسية يحمل فايروس انفلونزا الطيور ويرقد في مستشفى الصدر التعليمي كما ذكرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي.





وذكر اعلام دائرة صحة البصرة، في بيان تلقته "الغد برس"، ان المدير العام الدكتور عباس خلف التميمي اوعز بعد تلقيه الانباء عن استقبال مريض بنغالي الجنسية الى مستشفى الصدر التعليمي لديه اعراض الاصابة بالافلاونزا الوبائية، "بتشكيل لجنة تدار من قبل مدير قسم الصحة العامة الدكتور زياد طارق ومدير قسم العمليات ومن قسم التفتيش لمتابعة الحالة المرضية حيث قام الفريق باجراء اللازم ، نافيا في الوقت ذاته اصابة "المريض بمرض الافلاونزا الوبائية كما ذكرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي".

واشارت اللجنة المشكلة لمتابعة حالة المريض، وفقا للبيان انه "تم اجراء الفحوصات اللازمة للمريض ومنحه العلاجات"، مبينة ان "الاعراض التي لديه لاتوحي الى انه مصاب بالافلاونزا الوبائية الا ان من الاجرائات الاحترازية المعترف بها علميا عزل المريض احترازيا وتلقي العلاج اللازم لتلافي مضاعفات نوبات الصرع المتكررة التي ادت الى احداث عجز في الرئة لديه ،علما انه مازال يرقد في العناية المركزه في مستشفى الصدر التعليمي".





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