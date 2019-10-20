بالوثائق.. النجف تعلن عن 62 مشروعا ستوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل

2019/10/20 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت محافظة النجف، اليوم الاحد، عن 62 مشروعا ضمن مشاريع تنمية الاقاليم وبتكلفة اكثر من 85 مليار دينار.

وقالت المحافظة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "باشراف مباشر من قبل محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، تعلن الادارة المدنية في محافظة النجف الاشرف/ هيئة الاعمار عن الشروع بالاعلانات الخاصة بمشاريع تنمية الاقاليم لعام 2019 / المرحلة الاولى بواقع 62 مشروعا وبكلفة تخمينية اجمالية قدرها 85 مليار و129 مليون و536 ألف دينار".

وتابعت "وسيكون اول موعد لغلق هذه المناقصات هو يوم الثلاثاء المصادف 22 / 10 / 2019"، مضيفة ان "هذه المشاريع ستوفر أكثر من ١٠ الاف فرصة عمل من أبناء المحافظة المقدسة".

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