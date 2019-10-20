العامري من كربلاء: اميركا وإسرائيل يبذلان كل الجهد لكي لا يكون استقراراً بالعراق

2019/10/20 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، أن اميركا واسرائيل يبذلان كل الجهد لكي لا يكون استقراراً بالعراق.

وقال العامري في مؤتمر صحافي عقده بأحد مواكب البحرين في كربلاء وتابعته السومرية نيوز، "عندنا مشاكل وابناؤنا الذين خرجوا متظاهرين من حقهم، فكانت هناك مشاكل حقيقية ولازالت هذه المشاكل".وأضاف العامري، "خمس سنوات نتيجة الحرب مع داعش بسبب السياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي أدت إلى تراكم خريجين الكليات والمعاهد والاعداديات والمتوسطة دون أن تكون هناك اي فرصة عمل"، منوها الى أن "هؤلاء الشباب يبحثون عن حل لمشاكلهم وذلك ضمن حقهم، فهم ابنائنا الذين قاتلنا بهم وبفضل دمائهم تحقق النصر".

وتابع، أن "اميركا وإسرائيل تسعيان وتبذلان الجهد لكي لايكون استقرار في العراق، وكل ابناء العراق جهدهم مبذول من اجل ان يبقى العراق قويا عزيزا، ليس ذيلا او تابعا لاحد".





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